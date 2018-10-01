Bilecik’te taraftar kavgası

Bilecik'te Beşiktaş ile Bursaspor taraftarları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kişi yakalandı. Sosyal medyada provokatif paylaşım yapıldığı belirlenen 65 hesap hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

BİLECİK/ANKARA

Alınan bilgiye göre, Demir Grup Sivasspor-Bursaspor maçı için Sivas'a giden Bursaspor taraftarı yaklaşık 350 kişi ile İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Kayserispor müsabakasından Kütahya Gediz Beşiktaşlılar Derneğine ait minibüs ile dönen 8 Beşiktaş taraftarı Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde karşılaştı.

İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yaralanan Beşiktaş taraftarları H.İ.I. ile Ş.B, Bozüyük Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kavganın ardından detaylı soruşturma başlatıldı.

İlk etapta 5 ekibin müdahale ettiği olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleri toplanarak incelendi. Beşiktaş taraftarı 2 kişiyi yaraladığı belirlenen 3 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.

Bu kişilerden 2'si yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

65 sosyal medya hesabı mercek altında

Söz konusu olay bahane edilerek sosyal medyada provokatif paylaşım yapıldığı belirlenen 65 hesap hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 1 yıl spor müsabakalarında seyirden men cezası verildi.

Olayda yaralanan Beşiktaş taraftarları H.İ.I. ile Ş.B, Bozüyük Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Muhabir: Melih Mercan-Sertaç Bulur

