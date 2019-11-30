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Bilecik’te sis güzel görüntüler oluşturdu

Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan sis şehrin tarihi yapılarıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Tayyib Hoşbaş   | 30.11.2019
Bilecik’te sis güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA

Bilecik

Bilecik’te sis güzel görüntüler oluşturdu

Bilecik'te sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Tarihi Yarım Mİnareler de sis arasında güzel görüntüler oluşturdu. ( Tayyib Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Bilecik'te sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kentte etkili olan sis nedeniyle Şeyh Edebali Türbesi ve tarihi Yarım Minareler bölgesinde "sis denizi" oluştu.

Sürücüler sisli hava yüzünden trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, görüş mesafesi yer yer 15 metreye düştü.

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