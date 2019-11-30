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Adana'da kaldırımdaki bombalı saldırıyla ilgili 8 YPG/PKK şüphelisi tutuklandı

Adana'da 10 gün önce kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan YPG/PKK'lı 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Yusuf Koyun   | 30.11.2019
Adana'da kaldırımdaki bombalı saldırıyla ilgili 8 YPG/PKK şüphelisi tutuklandı

Adana

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde 20 Kasım'da gerçekleştirilen ve kimsenin yaralanmadığı bombalı saldırıya ilişkin soruşturmayı, olay yerinde yakalanan Suriye uyruklu Ali Abdullah El H'nın (31) ifadeleri doğrultusunda genişletti.

Patlama anına ve öncesine ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis, Adana merkezli Urfa, Mardin, Mersin ve Osmaniye'de düzenlediği operasyonlarda Suriye uyruklu biri kadın 9 kişiyi daha gözaltına aldı.

Patlayıcıyı yerleştiren Ali Abdullah El H'yi Suriye'den Türkiye'ye Mardin tarafından giriş yapmasını sağladığı ve eylemin gerçekleştirileceği Adana'ya getirdiği iddia edilen zanlılar sorguya alındı.

Örgüt mensubunun taksiyle olay yerine geldiği, bombanın müzik kutusuna yerleştirilmiş ve bilyeyle güçlendirilmiş plastik patlayıcı ve cep telefonu düzenekli olduğu tespit edildi.

Bu arada, zanlı Ali Abdullah El H'ye patlayıcıyı yerleştireceği yerin adresinin kağıda yazılarak verildiği ve bombayı yerleştirdikten sonra Suriye'deki örgüt mensubu Abdulkadir K. ile cep telefonundan irtibata geçip bilgi verdiği öğrenildi.

Görüşmenin ardından Abdulkadir K'nin bulunduğu yerden cep telefonuyla patlayıcıyı aktif hale getirdiği ve saldırıda sivillerin hedef alındığı belirlendi.

8 tutuklama

Emniyetteki işlemi tamamlanan kadın zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğer 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan patlayıcıyı yerleştiren teröristin de olduğu 8'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'nde büyük bir patlama sesi duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. İki otomobilin hasar gördüğü olayın ardından araştırma yapan ekipler güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda bir kişinin yerleştirdiği cismin patlamaya neden olduğunu belirlemişti. Şüphelinin taksiyle bölgeden ayrıldığını belirleyen ekipler, en son görüldüğü Sakarya Mahallesi'nde yaya halde kaçmaya çalışan zanlıyı minibüsün altında saklanırken yakalamıştı.

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