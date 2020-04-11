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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Türkiye

Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı

Beyoğlu'nda polise ateş açılması sonucu iki polis memuru yaralandı. İki polis memurunun yaralandığı olayda saldırgan da yaralı olarak yakalandı.

Hikmet Faruk Başer   | 11.04.2020
Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Beyoğlu'nda polise ateş açılması sonucu iki polis memuru yaralandı.

Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir benziliğin önünde yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Polis ekiplerinin anında karşılık verdiği olayda, 2 polis memuru yaralandı.

Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan da yaralı olarak yakalandı.

Çevredeki hastanelere sevk edilen ve tedavi altına alınan polis memurları ve saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve saldırının nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.


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