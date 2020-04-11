Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
logo
Türkiye

İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının zorluk yaşamaması için 150 otobüs tahsis ettiklerini bildirdi.

Emin İleri   | 11.04.2020
İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabında paylaştığı mesajında, "Sağlık çalışanlarımızın ulaşımda zorluk yaşamaması için 150 otobüs tahsis ettik. Şu ana kadar sadece 30 otobüs talebi geldi. Servis ihtiyacı duyan hastanelerin sadece başhekimlikleri tarafından yapılacak talebe hızlıca cevap vereceğiz. İrtibat: 0 532 767 60 79 ve 0 530 546 61 07." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor.

Otobüsler, 07.00-09.30 ile 17.00-19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verirken, metrobüs hattında 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler düzenliyor.

Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 832'ye yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2 bin 965'e ulaştı
ABD, Kovid-19'dan ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti
Afrika ülkeleri Kovid-19'la mücadele tedbirlerini artırıyor
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 619 arttı

Benzer haberler

İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti

İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti

Muğla'da bir gazeteci evden çıkamayanlara 1500 ekmeği ücretsiz dağıttı

Prof. Dr. Saygılı: Bu durum, aç kalma korkusu değil aksine zevkle yiyecek yeme isteğinden doğdu

31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı

31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı
İstanbul'da dışarı çıkan ve polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da dışarı çıkan ve polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız