Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program
Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel bir program düzenlenecek.
Ankara
Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel bir program düzenlenecek.
Beştepe Millet Camii'nde saat 23.30'da başlayacak programda dünya Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincileri Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien, Suriyeli Mu'tasım El-Asali ve İranlı Ahmed Ebu'l Kasımi ile Beştepe Millet Camisi imam hatibi Adem Kemaneci Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunacak.
Kadir Gecesi Özel Programı'nda ayrıca Asım Akkuş yönetimindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ilahiler ve salavatlar okuyacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.