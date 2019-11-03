Beşiktaş'ta tekne yangını
Bebek sahilinde demirli tur teknesinde çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı.
İstanbul
Beşiktaş'ta bir teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bebek sahilinde demirli "Şehrazat 1" isimli özel bir tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler de denizden müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle teknede büyük çapta hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.