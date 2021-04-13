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Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı

Beşiktaş'ta 7 katılı apartmanın duvarına beton mikseri çarptı.

Abdülkerim Güzel   | 13.04.2021
Beşiktaş'ta beton mikseri 7 katlı binaya çarptı Fotoğraf: Abdülkerim Güzel/AA

İstanbul

Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta hareket eden beton mikseri, henüz belirlenemeyen nedenle önce 7 katlı binanın çevresindeki demir korkuluklara, sonra da girişteki dairenin duvarına çarptı.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, beton mikserinin ön kısmı, yol ile binanın duvarı arasında asılı kaldı. Binanın demir korkuluklarına ait parçalar bahçeye düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Aracın kaldırılması için vinç istendi.


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