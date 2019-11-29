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Belçika uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığınca, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirildi.

Ömer Olcay   | 29.11.2019
Belçika uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda bugün Belçika uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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