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Bayram tatili için 12 bin 817 Suriyeli ülkesine gitti

Ramazan Bayramı için geçişlerin sürdüğü sınırlardan bugüne kadar 12 bin 817 Suriyeli, yakınlarıyla bayramlaşmak üzere ülkesine giriş yaptı.

Muhammed Boztepe   | 29.05.2019
Bayram tatili için 12 bin 817 Suriyeli ülkesine gitti

Ankara

Ramazan Bayramı için geçişlerin sürdüğü sınırlardan bugüne kadar 12 bin 817 Suriyeli, yakınlarıyla bayramlaşmak üzere ülkesine gitti.

AA muhabirinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Ramazan ve Kurban bayramları süresince Suriyelilere Türkiye'den çıkış izni veriliyor.

Bayramı, ilçe merkezleri ve köylerindeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen Suriyeliler için geçiş işlemleri başlarken, gümrük kapısında da özel düzenlemeler yapıldı.

Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gitmeye başladı.

Bugüne kadar 12 bin 817 Suriyeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giderken, çıkışların devam ettiği öğrenildi.

Suriyelilerden 2017'de bayramlarda çıkış yapanların yaklaşık yüzde 15'i, 2018'de ise yüzde 57'si Türkiye'ye dönmemişti.

Öte yandan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere Suriyelilerin kalıcı olarak dönüşleri de sürüyor. Bu kapsamda, huzur ve güven ortamının sağlanması sayesinde 328 bin 954 Suriyeli kendi isteğiyle ülkesine gitti.


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