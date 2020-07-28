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Bayburt balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Bayburt Üniversitesinin başvurusu üzerine Bayburt balına Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Beşir Kelleci   | 28.07.2020
Bayburt balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendine özgü kıvamı, parlaklığı, aroması ve besin değerleri olduğu ispatlanan Bayburt balının diğer ballardan ayrıştığını söyledi.

Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi kurduklarına işaret eden Coşkun, "Bu merkezin kurulmasıyla birtakım projeler yaptık. Bunlardan biri Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından desteklendi. Bu projeyle Arıcılık Eğitim Merkezi kurduk. Bu merkezimizde Bayburt'taki arıcılara seminerler, kurslar verdik. Bu kurslardan sonra 80-100 civarında arı kovanı dağıttık." dedi.

Üniversite hocalarının bölgedeki bal çeşitlerini analiz etmeye başladığını anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Bu analiz sonucunda aslında Bayburt'taki balın son derece kaliteli, nitelikli, hatta bazı iddialı ballardan bile iyi bir çiçek balı olduğu kanaatine varıldı ve Bayburt balını diğer ballardan ayıran özelliklerin olduğunu tespit ettiler. Balı parlaklığıyla rengiyle akışkanlığıyla yenildiği zaman ağızda bıraktığı tatla boğazdaki yanma hissiyle düşük hava sıcaklığında yapılabilmesi gibi değişik açılardan incelediler. Bayburt balının diğer yörelerde elde edilen ballardan önemli bazı farklılıklarının olduğunu ortaya koydular."

Coşkun, bunun üzerine Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret almak için müracaat ettiklerini kaydederek, yaklaşık 1 yıllık takipten sonra coğrafi işareti Bayburt Üniversitesi olarak aldıklarını ve Bayburt balının tescillenmiş olduğunu söyledi.

"Belli sertifikası olan, nitelikli ballar üretmeyi hedefliyoruz"

Üniversite olarak konuyu sahiplendiklerini vurgulayan Coşkun, şunları söyledi:

"Hem coğrafyacı arkadaşlarımız hem bitki üzerine çalışan arkadaşlarımız hem de organik tarım üzerine çalışan arkadaşlarımızın ortak görüşü, Bayburt coğrafyasının diğer yörelere göre son derece organik topraklardan oluştuğu, dolayısıyla bu coğrafyadaki floranın çok çeşitli olduğu yönünde. Bunların da bal yapımında önemli katkılarının olduğunu ifade ettiler. Biz bu olayı üniversite olarak sahiplendik. İnşallah bundan sonra da büyüterek geliştireceğiz."

Coşkun, ticari kaygılarla Bayburt balının kalitesini ve ününü zedeleyecek davranış içerisine girebilecek üreticilere yönelik denetimler yapacaklarına da dikkati çekerek, "Valiliğimizle Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle Sağlık İl Müdürlüğümüzle diyalog halinde bu kaliteyi muhafaza etme, daha da geliştirme yolunda birtakım çalışmalar yapmak istiyoruz. İnşallah Bayburt için, ülkemiz için güzel olacak. Belli sertifikası olan, nitelikli ballar üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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