Batı Karadeniz'de kıyı balıkçıları erken 'paydos' dedi

DÜZCE

Batı Karadeniz'de denize açılan kıyı balıkçıları, yeterli balığın olmaması nedeniyle "paydos" dedi.

Sezon başından bu yana Karadeniz kıyılarında avlanan balıkçılar, son günlerde balığın göç yolu olan Doğu Karadeniz ve Gürcistan tarafına yönelmesiyle avlanmaya ara verdi.

Balıkçılar, limandaki güvenli bölgeye aldıkları teknelerini mart-nisan aylarında yapılacak salyangoz avcılığı için onarıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de artık balığın azaldığını söyledi.

Balıkçılığın artık trol ve gırgır tekneleriyle yapıldığını belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"Balıkçılık artık trol avcılığıyla devam ediyor. Mezgit, barbun, istavrit ağırlıklı avlanıyor. Ne az ne çok, piyasaya yetecek kadar balık tezgahlarda yerini alıyor. Fiyatlar çok yüksek değil. Özellikle bu maliyet karşılığında fiyatlar normal. Şu an avcılık çok kötü değil, çok iyi de değil, orta seviyede devam ediyor."

Trol ve gırgır avcılığının devam etmesinin yanında kıyı balıkçılarının erken "paydos" dediğini aktaran Karakaş, "Trol ve gırgır avcılığında ileri zamanlarda çok fazla balıkçılık olacağını düşünmüyoruz. Trol avcılığı hava koşullarına göre devam ediyor, gırgır avcılığı zayıflamış durumunda. Şu an küçük balıkçılarımız paydos etmiş durumda, yaz aylarını bekliyorlar. Mart-nisan aylarında salyangoz avcılığına başlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Karakaş, avcılığın Doğu Karadeniz tarafında yapıldığını anlatarak, "Hamsi zaten Doğu Karadeniz ve Gürcistan tarafına gitmiş durumunda. Yani şu andaki işleyiş neyse o düzende devam ediyor balıkçılık. Bir önceki yıl neyse bu yıl da aynı şekilde oluyor. Voli teknesi dediğimiz tekneler, yani 10-11 metre olan tekneler, mart ayının sonu nisanın ayının başlarına kadar avcılık yapar. Kışın çok kıyılara inemedikleri için kıyı avcılığı yapmıyorlar. Küçük bir sandal olması lazım avcılık yapmaları için. Yani orta ölçekli kayıklarda bu aylarda paydos etme söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Soner Şen