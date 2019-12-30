Batı Karadeniz'de dev dalgalar limanı aştı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 7 metreye ulaştı.
Düzce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar limandaki tekneler için tehlike oluşturdu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçıları denize açılmamaları konusunda uyaran meteoroloji yetkilileri, fırtınanın yarına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.