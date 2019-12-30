Euro
6.66
Dolar
5.94
BIST 100
114,754.00
Altın
1,514.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Batı Karadeniz'de dev dalgalar limanı aştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 7 metreye ulaştı.

Soner Şen   | 30.12.2019
Batı Karadeniz'de dev dalgalar limanı aştı Fotoğraf: Soner Şen/AA

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar limandaki tekneler için tehlike oluşturdu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçıları denize açılmamaları konusunda uyaran meteoroloji yetkilileri, fırtınanın yarına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafter safındaki kirli ittifak
ABD siyaset değil yaptırım üretiyor
Türkiye’nin terörizmle mücadelesinde Çoklu Öncelik Stratejisi
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor

Benzer haberler

Fırtına nedeniyle Çanakkale'de GESTAŞ'ın bazı seferleri iptal edildi

Fırtına nedeniyle Çanakkale'de GESTAŞ'ın bazı seferleri iptal edildi

Batı Karadeniz'de dev dalgalar limanı aştı

Çanakkale'de fırtına apartmanın çatısını uçurdu

Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı
Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul için fırtına uyarısı