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Türkiye

Başkentte yılbaşı öncesi eş zamanlı sahte içki operasyonu

Başkentte yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, 310 litre etil alkol ve 146 şişe sahte içki ele geçirildi.

Cankut Taşdan   | 31.12.2020
Başkentte yılbaşı öncesi eş zamanlı sahte içki operasyonu

Ankara

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sıklaştırdı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler Altındağ, Pursaklar, Mamak, Keçiören, Çankaya ve Sincan'da çok sayıda adrese baskın düzenledi.

Operasyonlarda, sahte olduğu belirlenen 146 şişe içki, 3 bin 466 etiket, 12 bandrol ve 1087 zayıflama ilacı, 310 litre etil alkol, 807 içki aroma kiti, 3 alkol ölçüm aparatı, 5 huni, 80 kapüşon, 2 bin 40 düşük hapı ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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