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Başkentte toplu taşıma araçları ilaçlandı

Başkentte olası salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapılan toplu taşıma araçlarına minibüsler de eklendi.

İsa Toprak   | 11.03.2020
Başkentte toplu taşıma araçları ilaçlandı

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, minibüsler günlük olarak, "Geniş Spektrumlu Virüsidal Dezenfektan" ile iç ve dış sterilizasyon işlemine tabi tutuldu.

Ankara zabıtası kontrolünde, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ve özel bir temizlik firmasının iş birliğiyle yapılan ilaçlama ve temizlik çalışmaları, tüm minibüslere uygulandı.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un değerlendirmesine de yer verilen açıklamada, EGO, özel halk otobüsleri, metro, teleferik ve ANKARAY vagonlarında başlatılan hijyen çalışmalarının ardından, Minibüsçüler Esnaf Odasına da yazılı bildirimde bulunarak, her gün araçların iç dış temizliğinin yanı sıra iç kısımlarda da salgın hastalık riskine karşı kimyasal ve biyolojik temizlik yapılmasının istendiği aktarıldı.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören de başkent genelinde hizmet veren minibüslerin her gün temizlendiğini bildirdi.

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