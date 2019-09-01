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Başkentte tek kartla ulaşım başlıyor

EGO otobüsleri, Ankaray, metro, teleferik ve özel toplu taşıma araçlarında geçerli olan "Ankarakart"ın yarından itibaren mavi özel halk otobüslerinde de geçerli olmasıyla kentte tek kartla ulaşım dönemi başlayacak.

Ömer Olcay   | 01.09.2019
Başkentte tek kartla ulaşım başlıyor

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, EGO otobüsleri, Ankaray, metro, teleferik ve özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) geçerli olan "Ankarakart"ın yarından itibaren mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de geçerli olmasıyla kentte tek kartla ulaşım döneminin başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşıma hizmeti veren 199 ÖHO'ya elektronik ücret toplama sistemi olarak bilinen "Validatör"lerin dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, böylece nakit ödeme döneminin sona ereceği ÖHO'ların yarından itibaren Ankarakart sistemine geçmiş olacağı kaydedildi.

Nakit kullanımının sona ereceği ÖHO'larda aktarma süresinin 75 dakika olarak belirlendiği vurgulanan açıklamada ayrıca, transferin EGO otobüsleri, Ankaray, metro ve teleferikte geçerli olacağı bildirildi.

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