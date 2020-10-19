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Başkentte sanayi sitesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Sincan Sanayi Sitesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerinde çıktığı iddia edilen yangın, 2 iş yerine sıçrayarak hasara neden oldu.

Orhan Onur Gemici   | 19.10.2020
Başkentte sanayi sitesinde çıkan yangın hasara neden oldu Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Sincan Sanayi Sitesi 236. Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler daha sonra ahşap palet ve inşaat malzemeleri satan 2 iş yerine sıçradı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar meydana geldi.

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