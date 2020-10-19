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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret

HDP Diyarbakır Milletvekili Tosun, partisinin il başkanlığından çıktığı sırada evlat nöbeti tutan ailelere hakaret etti. Diyarbakır anneleri Tosun'a tepkilerini "Kahrolsun PKK" ve "Kahrolsun HDP" sloganlarıyla gösterdi.

Yusuf Batı   | 19.10.2020
HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret

Diyarbakır

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin il başkanlığından çıkarken evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine hakarette bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 413'üncü gününde devam etti.

Bir grup partiliyle HDP İl Başkanlığına gelen Tosun, partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etti. Bunun üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşandı.

Gerginliğin büyümesini polisler önledi.

Evlat nöbeti tutan aileler de Remziye Tosun'a tepkilerini, "Kahrolsun HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirdi.

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