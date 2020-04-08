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Başkentte mezarlıklar Kovid-19 nedeniyle ziyarete kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, mezarlıkları geçici süreyle ziyarete kapattı.

Ömer Olcay   | 08.04.2020
Başkentte mezarlıklar Kovid-19 nedeniyle ziyarete kapatıldı

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, mezarlıkları geçici süreyle ziyarete kapattı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinin günlük olarak devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Koronavirüs salgını nedeniyle hemşerilerimizin güvenliği adına cenaze sahipleri haricinde mezarlıklarımız geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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