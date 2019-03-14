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Başkentte kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi üzerine AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

Orhan Onur Gemici   | 14.03.2019
Başkentte kargo şirketi şubesinde zehirli gaz şüphesi

Ankara

Yenimahalle OSTİM Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir kargo şirketi şubesinde görevli personel, çalıştıkları sırada boğazlarında ve gözlerinde yanma hissetmeleri üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. 

Olay yerine giden polis ekipleri, iş yerinde giriş ve çıkışları kontrol altına aldı, sağlık ekipleri de personeli muayene etti.

Daha sonra, AFAD ekipleri de özel kıyafetlerle iş yerinde kimyasal madde ölçümü yaptı. İlk ölçümde az miktarda klor gazına rastlanırken, ikinci ölçümde zararlı gaz tespit edilemedi.

Bunun üzerine, iş yeri yeniden açıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen personel görevine döndü.

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