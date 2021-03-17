Başkentte kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ankara
Gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı.
Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.