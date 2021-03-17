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Başkentte kar yağışı etkili oluyor

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 17.03.2021
Başkentte kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Ankara'da kar yağışı

Başkent'te sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )


Gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı.

Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

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