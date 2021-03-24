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Başkentte kar yağışı etkili oldu

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Orhan Onur Gemici   | 24.03.2021
Başkentte kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

Ankara'da kar yağışı

Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )

Karla kaplanan kentin simge yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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