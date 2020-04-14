Başkentte 'Evde kal' çağrısına yeterince uyulmuyor
Yaya ve araç trafiğinin, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonundan önceki günlere oranla arttığı gözlenen Ankara'da meydanlardaki yoğunluk dikkati çekiyor.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına geçen haftalarda olduğu kadar uyulmadığı görüldü.
İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasını kısıtlayan genelge kapsamında, kent genelinde emniyet birimlerinin kontrolleri devam ediyor.
Güvenlik güçleri, kontrol noktalarında yasak kapsamındaki kişileri uyararak evlerine gönderiyor.
Ekipler, toplu taşıma araçlarını da durdurup sosyal mesafe denetimi ve maske kullanımı kontrolü yapıyor. Maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolcular ikaz ediliyor. Birden fazla kişinin bulunduğu özel araçlarda da maske kontrolü yapılıyor.
Öte yandan, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve parklarda, acil ihtiyaç olmadığı takdirde sokağa çıkılmaması çağrılarına rağmen birçok kişinin yürüyüş yaptığı görüldü.
Güneşli havayı değerlendiren Ankaralılar, güvenlik güçlerince "sosyal mesafe" kuralına uymaları konusunda uyarılıyor.
Yaya ve araç trafiğinin de geçen haftalara göre arttığı meydanlarda, az sayıda Ankaralı da banklarda oturarak vakit geçiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.