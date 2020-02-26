Euro
6.71
Dolar
6.16
BIST 100
113,960.50
Altın
1,650.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir futbol takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antreman yapıyor
logo
Türkiye

Başkentte 'Bisiklet Yolu Projesi' için ilk kazma vuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde hayata geçirmeyi planladığı 9 etaptan oluşan 53,6 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi" için çalışmaları başlattı.

Ömer Olcay   | 26.02.2020
Başkentte 'Bisiklet Yolu Projesi' için ilk kazma vuruldu Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

EGO Genel Müdürlüğünce, "Bisiklet Yolu Projesi"nin birinci etabını kapsayan 3,5 kilometrelik Milli Kütüphane-Ankara Üniversitesi güzergahını kullanıma açmak için Akdeniz Caddesi'nde yer alan Eser Parkı'nda ilk kazma vuruldu.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, yaptığı açıklamada, ilk etabı iki ayda, projenin tamamını ise bir yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Ulaşım vizyonu olarak yayaların, toplu ulaşım araçlarının ve bisikletlilerin ağırlıkta olduğu bir kent planladıklarını aktaran Alkaş, güzergahları ortak akılla ve güvenliği ön plana alarak belirlediklerini ifade etti.

Alkaş, "Bisiklet güzergahımızda 109 bini genç olmak üzere 411 bin kişilik nüfus bulunuyor. İki organize sanayi bölgesi, 10 üniversite, 30'un üstünde kamu kuruluşu, 40'ı aşkın okul, park ve hastanelerin yer aldığı etapları hep birlikte belirledik." diye konuştu.

Projenin diğer etaplarının etüt, mühendislik ve yapısal çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Alkaş, kent trafiğini aksatmamak için birinci etaptaki çalışmaları saat 00.00 ile 06.00 arasında yürüteceklerini kaydetti.

Konuşmasının ardından parktaki çalışmaya ilk kazmayı vuran Alkaş, daha sonra yola bisiklet logosunu çizdi.

Bisiklet yolu inşaatı sürecinde, Çankaya İlçesi İnönü Bulvarı (Milli Kütüphane önü), Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Muammer Yaşar Bostancı Caddesi ve 68. Sokak (Ankara Üniversitesi Dişçilik Fakültesi önü) bölgelerinde kısmen trafik sıkışıklığı yaşanacak.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, proje kapsamında hayata geçirilecek 8 etabın güzergahları şöyle:

"AKM-Ankara Büyükşehir Belediyesi, MTA-TOBB Üniversitesi, Eryaman-Batı, Eryaman-Göksu, Ümitköy-Etimesgut, Batıkent-İvedik, Hacettepe-ODTÜ-Bilkent-Mustafa Kemal Mahallesi, Sıhhiye-Cebeci."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Benzer haberler

Başkentte 'Bisiklet Yolu Projesi' için ilk kazma vuruldu

Başkentte 'Bisiklet Yolu Projesi' için ilk kazma vuruldu

Başkentte toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satılacak

Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında 'virüs' temizliği

Başkentte maddi durumu olmayan öğrencilere okul servisi desteği

Başkentte maddi durumu olmayan öğrencilere okul servisi desteği
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesinden şiddet mağduru kadınlara destek

Ankara Büyükşehir Belediyesinden şiddet mağduru kadınlara destek