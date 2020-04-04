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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu Sırbistan ve Karadağ’dan 492 Türk vatandaşı Adıyaman Havalimanı’na getiriliyor.
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Başkentte araç giriş-çıkışları denetleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle gece yarısı araç giriş-çıkışları durdurulan Ankara'da kontroller devam ediyor.

Aybüke İnal   | 04.04.2020
Başkentte araç giriş-çıkışları denetleniyor Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Ankara'da Jandarma ve polis ekipleri, genelge doğrultusunda şehrin giriş ve çıkış noktalarında kontrollerine başladı.

Akıncılar otoban gişelerindeki ekipler, şehre giriş çıkış yapan sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

Sağlık personeli de sürücülere ateş ölçümlerini yaparak uyarılarda bulunuyor.

İstisnai olarak geçişine izin verilen araçların evrak kontrolleri yapılırken izin belgeleri olmayan sürücüler ise geri çevriliyor.

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