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Cumhuriyet Bayramı kabul töreni
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Başkentte 96 meşaleyle Cumhuriyet kutlaması

Altındağ Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda 96 genç meşaleli yürüyüş yaptı.

Fırat Taşdemir   | 29.10.2019
Başkentte 96 meşaleyle Cumhuriyet kutlaması Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Ankara

Ankara'nın Altındağ Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, 96 genç meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Altındağ Belediyesi önünde toplanan gençler, meşalelerini yakarak Birinci Meclis'e kadar yürüdü.

Ulus'taki TBMM binasının önünde yapılan etkinliğe katılan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Cumhuriyet'in kurulduğu mekanda Cumhuriyeti anmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Balcı, "Cumhuriyet 96 yaşında, ilelebet payidar olmasını istiyoruz." dedi.

Gençlerin zeybek oynamasının ardından etkinlik sona erdi.

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