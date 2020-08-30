Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti
logo
Türkiye

Başkentte 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'nin önünden Ulus'taki eski Meclis'e kadar geçit töreni düzenlendi.

Abdullah Yasin Güler   | 30.08.2020
Başkentte 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü yapıldı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı.

TBMM'nin Dikmen kapısı önünden başlayan yürüyüşe katılan birlikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etti.

Askerlerin büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı resmi geçitte, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından oluşan Karma Bando takımı, marşlar seslendirdi.Törende Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen o dönemlerin askeri üniformalarını giyen "Tarihi Bölük" de geçiş yaptı.

 4 kilometrelik yürüyüş eski Meclis önünde sona erdi

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği ile jandarma ve emniyetin motosikletli timlerinin yer aldığı korteje, Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar ellerindeki bayraklarla sevgi gösterilerinde bulunurken bazı vatandaşlar da bandonun seslendirdiği marşlara eşlik etti.

Geçit töreni yaklaşık 4 kilometrelik bir yürüyüşün ardından Ulus'taki eski Meclis önünde sona erdi.

Atatürk Bulvarı boyunca emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Bulvara çıkan bütün yollar kapatılırken çevik kuvvet ve atlı polisler de güzergahta güvenliği sağladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 990 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 182 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 948, Brezilya'da 758, Meksika'da 673 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 240 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Başkentte 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü yapıldı

Başkentte 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü yapıldı

'30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ebedi vatanımız olduğu bir kez daha ilan edilmiştir'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Anıtkabir'de 30 Ağustos'ta anma ve kutlama olacak

14. Büyük Zafer Koşusu Kütahya'da yapılacak

14. Büyük Zafer Koşusu Kütahya'da yapılacak