Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.94
BIST 100
94,648.67
Altın
1,283.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Başkentte 1 Mayıs öncesi DEAŞ operasyonu

Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulundukları ve yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 17'si Irak ve 5'i Suriye uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Sertaç Bulur   | 29.04.2019
Başkentte 1 Mayıs öncesi DEAŞ operasyonu

Ankara

Başkentte 1 Mayıs öncesi düzenlenen terör operasyonunda Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyetlerde bulundukları ve yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 17'si Irak ve 5'i Suriye uyruklu 22 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye ve Irak başta olmak üzere bu alanlarda faaliyet yürüten terör örgütleri ile bağlantılı yabancı terörist savaşçıların (YTS) Türkiye'ye girişleri ve ülkeden geçişlerine engel olunması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri bünyesinde 24 saat esasıyla görev yapan risk analiz gruplarının çalışmaları sürüyor.

Örgütsel faaliyetler kapsamında suç unsurlarının tespiti halinde adli işlem yapılarak kamu güvenliği açısından şüpheliler hakkında geri gönderme ve sınır dışı işlemleri uygulanıyor.

Türkiye'de 2017'den beri yabancı terörist savaşçı kaynaklı terör saldırısının meydana gelmemesinde güvenlik güçlerince alınan önlemlerin yanı sıra risk analiz birimlerinin etkin çalışmaları da büyük rol oynuyor.

Bu kapsamda terör örgütü El Kaide'den ayrılarak, Suriye'de rejime karşı silahlı faaliyet gösteren DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulundukları, illegal yollardan Türkiye'ye girdikleri, 1 Mayıs öncesinde Ankara'da örgütsel irtibat kurabilecekleri ve eleman temini alanında faaliyet yürütebilecekleri değerlendirilen kişiler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu 17'si Irak ve 5'i Suriye uyruklu 22 şüpheli, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

DEAŞ mensubu zanlıların, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları
'ABD Lübnan iç siyasetini dizayn etmeye çabalıyor'
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike

Benzer haberler

Başkentin camileri ramazana hazırlandı

Başkentin camileri ramazana hazırlandı

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Türk dizileri Rusların Osmanlı'ya ilgisini artırdı

'DEAŞ'ın Irak'taki ideolojik varlığı devam ediyor'

'DEAŞ'ın Irak'taki ideolojik varlığı devam ediyor'
Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı
'Zorba' balesi sahnelere veda ediyor

'Zorba' balesi sahnelere veda ediyor