Euro
7.07
Dolar
6.49
BIST 100
85,576.61
Altın
1,472.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Başkent mart ayında beyaza büründü

Ankara'da aralıklarla etkili olan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

Hamdi Çelikbaş   | 19.03.2020
Başkent mart ayında beyaza büründü

Ankara

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.

Kent merkezinde birçok yol beyaza bürünürken, hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 4 dereceyi gördü.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Yeni tip koronavirüs, ABD Kongresine de sıçradı
Trump, ücretsiz Kovid-19 testi imkanı sağlayan tasarıyı onayladı
Kosta Rika'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
Londra'da metro hatları kısmen kapatılıyor

Benzer haberler

Başkent mart ayında beyaza büründü

Başkent mart ayında beyaza büründü

Batı Karadeniz Bölgesi ve Ankara için kar uyarısı

Meteorolojiden yağış ve zirai don uyarısı

Kapadokya ilkbaharda beyaza büründü

Kapadokya ilkbaharda beyaza büründü

Meteorolojiden kar yağışı ve zirai don uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı ve zirai don uyarısı
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı