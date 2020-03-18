Sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı
Adana’nın Ceyhan İlçesi'nde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımı yaptığı öne sürülen bir kadın gözaltına alındı.
Adana
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
İlçe Jandarma ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde oturan 37 yaşındaki L.S'nin sosyal medya hesabından "Ceyhan’da 2 kişide koronavirüs olduğuna" dair paylaşım yaptığını belirledi.
Ekipler, L.S'yi "asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı" yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.