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Türkiye, Koronavirüs

Sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

Adana’nın Ceyhan İlçesi'nde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımı yaptığı öne sürülen bir kadın gözaltına alındı.

Yusuf Tunur   | 18.03.2020
Sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

Adana

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İlçe Jandarma ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde oturan 37 yaşındaki L.S'nin sosyal medya hesabından "Ceyhan’da 2 kişide koronavirüs olduğuna" dair paylaşım yaptığını belirledi.

Ekipler, L.S'yi "asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı" yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.



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