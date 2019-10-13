Başından vurularak ağır yaralanan fındık işçisi öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık iki ay önce tabancayla başından vurularak ağır yaralanan fındık işçisi yaşamını yitirdi.
Sakarya
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık iki ay önce tabancayla başından vurularak ağır yaralanan fındık işçisi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 21 Ağustos'ta tabancayla başından vurularak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ağır yaralı Ş.T. (19), yaşam mücadelesini kaybetti.
Ş.T'nin cenazesi, Diyarbakır'a gönderildi.
Olay
Paralı Mahallesi girişinde 21 Ağustos'ta alkol alan M.S.V, Z.A, F.A, T.A, S.I. ve E.M, yüksek sesle konuştukları iddiasıyla yoldan geçen fındık işçileri Ş.T. ve M.Z. ile tartışmış, Z.A'nın ateş açması sonucu Ş.T. başından yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.