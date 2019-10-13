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Başından vurularak ağır yaralanan fındık işçisi öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık iki ay önce tabancayla başından vurularak ağır yaralanan fındık işçisi yaşamını yitirdi.

13.10.2019
Başından vurularak ağır yaralanan fındık işçisi öldü

Sakarya

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık iki ay önce tabancayla başından vurularak ağır yaralanan fındık işçisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 21 Ağustos'ta tabancayla başından vurularak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ağır yaralı Ş.T. (19), yaşam mücadelesini kaybetti. 

Ş.T'nin cenazesi, Diyarbakır'a gönderildi. 

Olay

Paralı Mahallesi girişinde 21 Ağustos'ta alkol alan M.S.V, Z.A, F.A, T.A, S.I. ve E.M, yüksek sesle konuştukları iddiasıyla yoldan geçen fındık işçileri Ş.T. ve M.Z. ile tartışmış, Z.A'nın ateş açması sonucu Ş.T. başından yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

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