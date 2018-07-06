Başbakan Binali Yıldırım, "Bundan sonraki dönemde Başbakanlık bitti ama sorumluluğumuz bitmedi. Ülkeye sorumluluğumuz devam edecek." dedi.

Fotoğraf: AA/Murat Kaynak

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, "Bundan sonraki dönemde Başbakanlık bitti ama sorumluluğumuz bitmedi. Ülkeye sorumluluğumuz devam edecek. Ben İzmir Milletvekiliyim. En azından seçim bölgemdeki insanların sesi, kulağı ve gözü olmayı sürdüreceğim." dedi.

Yıldırım, Atatürk Orman Çiftliği içerisinde oluşturulan Başbakanlık Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile ilk karşılaşmalarının İstanbul Teknik Üniversitesinde olduğunu, kendisi öğrenciyken, Eroğlu'nun, inşaat fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptığını dile getirdi.

Bakan Eroğlu ile oradan başlayan tanışmalarının, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde devam ettiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, İstanbul'un susuzluktan kavrulduğu bir zamanda Eroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde çok büyük işler yaparak en büyük sorunu hallettiğini söyledi.

Yıldırım, kendisinin de deniz ulaşımında Erdoğan ile birlikte çalıştığını kaydetti.

Başbakan Yıldırım, Eroğlu'nun, AK Parti iktidarında DSİ Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanı olarak çok güzel projelere imza attığını dile getirdi.

Eroğlu'nun, "Çevre ve Orman Bakanlığı vardı, o kapandı şimdi Orman ve Su İşleri Bakanlığı" demesi üzerine Yıldırım, "Dolayısıyla şimdi o da kapanıyor. Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Onun için endişe etme hocam." diye konuştu.

"4 milyar fidan, ömrünüz geçer, saymakla bitiremezsiniz"

"Eskiden bir baraj, iki baraj yapanlara baraj kralları deniyordu, bizde artık yüzlerle binlerle ifade ediliyor." diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Dolu dolu hizmetleri ülkemize, milletimize kazandırdık. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Türkiye her alanda büyük başarılara imza attı. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesiyiz. 1,5 milyon hektar orman varlığının artması önemli bir şey. 4 milyar fidanın toprakla buluşması çok önemli bir şey. Bakanlığım sırasında özellikle bu bölünmüş yolların etrafı, refüjlerin ağaçlandırılması konusunda kendisinden çok destek aldım. Teşekkür ediyorum. Biz bu orman varlığını artırma, fidan dikme işini çok önemsedik. Bakanımız da bunu aynı şekilde hep uygulamaya koydu. Bir açıklamasında 'Şu kadar fidan diktik' deyince, 'Yok bu kadar dikilmemiştir' diye bize itirazlar gelmişti. Ben de inanmayan saysın demiştim. 4 milyar fidan, ömrünüz geçer, saymakla bitiremezsiniz. Bunlar önemli hizmetler. Şimdi artık dikili bir ağacımız olsun diye buradayız."

Başbakan Yıldırım, Başbakanlık Hatıra Ormanı'nın hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür ederek, "Külliye'nin içerisinde olması da anlamlı. Başbakanlık, Külliye'ye dahil oldu, ormanıyla, çiçeğiyle, böceğiyle, her şeyiyle artık Külliye'nin bünyesine girmiş vaziyette." diye konuştu.

"Henüz daha umudunu yitirme"

Başbakan Yıldırım, Bakan Eroğlu'na, "Senin bakanlıkta, henüz daha umudunu yitirme. Parçalandı, birleşti, en sonunda tekrar sen çıktın piyasaya. Bu sefer de Allah kerim diyelim." dedi.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı.

"Bizim işimiz yatırım. Biz çok iyi konuşmasını beceremeyiz ama iş yapmasını iyi yaparız. Hayatımız proje üretmekle geçti. Projeleri hayata geçirdik. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran çalışmalarda hep beraber olduk. Bütün bu işlerin başarılmasında, Cumhurbaşkanımızın liderliği var. Onun dirayeti var. Onun ortaya koyduğu vizyonlar, hedefler bizim için en önemli kaynak oldu ve bu noktalara geldik. Bugün Türkiye 15 yıl öncesine göre çok daha farklı, güçlü bir yerde."

Altyapı açısından Türkiye'nin 2002'de dünyada 39'uncu sırada bulunduğunu aktaran Yıldırım, 2017'nin sonunda 9'uncu sıraya yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'nin bu alanda, 15 yılda 30 kademe birden geldiğini belirten Yıldırım, "Biz, dünyanın ilk 10 ülkesine girmeyi hedefliyoruz, aslında ulaşım ve iletişim açısından girmiş vaziyetteyiz. Bugün dünyanın 8'inci büyük havayolu şirketi, Avrupa'nın ikinci büyük havayolu şirketi bizde. Dünyanın en büyük havalimanını yapan ülke biziz. Dolayısıyla ülkemizi önemseyelim, ülkemizle gurur duyalım. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, bayrağımıza, devletimize milletimize sahip çıkarak emin adımlarla hem 100'üncü yıl hedeflerimize hem 2053 ve 2071 vizyonumuza emin adımlarla yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, bu süreçte kendisiyle beraber yol yürüyen, en alt kademeden en üst kademeye kadar hizmet edenlere teşekkür etti.

Yeni bir dönem başladığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk hükümetini, bir numaralı hükümetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü milletle paylaşacağını ve yeni dönemin başlayacağını hatırlattı.

Yıldırım, "Bundan sonraki dönemde Başbakanlık bitti ama sorumluluğumuz bitmedi. Ülkeye sorumluluğumuz devam edecek. Ben İzmir Milletvekiliyim. En azından seçim bölgemdeki insanların sesi, kulağı ve gözü olmayı sürdüreceğim." dedi.

"1071 fidan toprakla buluşturulacak"

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Başbakanlık hatıra ormanı kurulması konusunda Yıldırım’ın talimatı üzerine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne bakan bir alanda 1071 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyeleri ve Başbakanlıkta çalışanlar adına bu fidanların dikildiğini dile getiren Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başbakanımız, bu göreve geldiği tarihten bu yana Türkiye'de çok büyük meselelerle karşı karşıya kaldı ancak başta 15 Temmuz hain, alçak darbe girişimi olmak üzere Türkiye'ye yapılan birçok saldırıları defetmeyi başardı, ekonomiyi ayakta tuttu. Hakikaten Türkiye'de çok kısa zamanda, belki 50 yılda oluşacak hadiseleri yaşadık. Başbakanımız bunların üstesinden geldi."

Özellikle bu sürenin tarihçiler açısından çok önemli yıllar olarak kayda geçirileceğini ifade eden Eroğlu, bugün 20 bin kilometreden fazla bölünmüş yolun yapılmasında ve çok sayıda havaalanı ile hava yolu, halkın yolu olmasında Başbakan Yıldırım'ın büyük emekleri bulunduğunu söyledi.

"207 yerleşim yerinin su meselesini kökünden çözdük"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak çok çalıştıklarını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar milletimize 7 bin 500 tane tesis açarak milletimize hizmet vermeye gayret ettik. 525 baraj, bin gölet inşa ettik ve 207 yerleşim yerinin su meselesini kökünden çözdük. Bugün dünyada pek çok yerde kuraklık sebebiyle su sıkıntısı yaşanırken, geçen yıl 44 yılın en kurak dönemi olmasına rağmen Türkiye'de su sıkıntısı yaşanmaması, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere sizin açtığınız tesisler sayesinde gerçekleşti."

Ağaçlandırma konusunda dünyada ilk üçe giren büyük bir seferberliğe imza attıklarını bildiren Eroğlu, "Geçen sene 375 dev eseri açarken, Sayın Cumhurbaşkanımız 4 milyarıncı fidanı Edirne'de toprakla buluşturdu. 4 milyar 1'inci fidanı canlı yayınla siz buluşturmuştunuz. Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'de orman varlığı artıyor. Özellikle son 13-14 yılda 15 milyon dekar orman varlığı arttı." diye konuştu.

"Bizim koltuğun müzayedesi konusunda Cumhurbaşkanımız karar verecek"

Yeni hükümetin kuruluşunda Yıldırım'a büyük görevler düştüğünü ifade eden Eroğlu, kabinenin hayırlara vesile olmasını diledi. Eroğlu, "Sayın Başbakanım, koltuğu müzayedeye çıkardınız, keşke bize daha önce haber verseydiniz biz de müzayedeye çıkarırdık. Bizim de galiba Orman ve Su İşleri Bakanlığı koltuğu müzayedeye çıkacak, belki kurtarılacak, Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak birleşme ihtimali var, bekleyin, Cumhurbaşkanımız pazartesi günü bizimle ilgili, koltuğun müzayedesi konusunda karar verecek.” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, hatıra ormanının, son başbakanlığın son faaliyeti olarak tarihe geçeceğini söyledi.

Notlar

Başbakan Yıldırım, fidan dikim alanına gelişinde sevgi gösterileriyle karşılandı. Esila isimli küçük bir kızı kucağına alarak bir süre onunla ilgilenen Yıldırım, daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Başbakan Yıldırım ve Eroğlu'nun konuşmasının ardından kurdele kesilerek Başbakanlık Hatıra Ormanı'nın açılışı yapıldı.

Yıldırım ve protokol üyeleri de ormana fidan dikti.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ile Çiğdem Karaaslan ve Bakanlık bürokratları da yer aldı.

Muhabir: Ali Kemal Akan