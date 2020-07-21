Euro
7.84
Dolar
6.85
BIST 100
120,097.58
Altın
1,828.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı
logo
Türkiye

Bartın'da denizde hortum oluştu

Bartın'ın denizde oluşan hortumun, kuru yük gemisinin seyir halinde olduğu bölgede oluştuğu görüldü.

Selim Bostancı   | 21.07.2020
Bartın'da denizde hortum oluştu

Bartın

Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizde hortum oluştu.

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan yağışlar sırasında denizde hortum meydana geldi.

Bölgede seyir halinde olan kuru yük gemisinin, geniş alanda etkili olan hortumla karşı karşıya kaldığı görüldü.

Gemiyle arasında yaklaşık 200 metre mesafe bulunan hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan yaklaşık 15 dakika sonra kayboldu.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu, vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail askerleri Batı Şeria’da karantina merkezini de yıktı
İran'da Kovid-19 kaynaklı bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi
İran, Kovid-19’un ikinci dalgasında kısmi kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi
Gagauz Özerk Yeri’nden Kovid-19 ile mücadelede Türkiye’ye yardım çağrısı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bini aştı

Benzer haberler

Bartın'da denizde hortum oluştu

Bartın'da denizde hortum oluştu

İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı