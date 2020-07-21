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Türkiye

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında tespit edilen bir tünelde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 21.07.2020
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman komandoların, belirledikleri tüneldeki gizli bölmede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirdiği ve bunların METİ timi tarafından imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"450 biksi mühimmatı, 100 AK-47 mühimmatı ve 6 AK-47 şarjörü, 20 Svd Dragunov (Kanas) mühimmatı, 66 200 mm dinamit kalıbı, 5 kilogram C4 patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 50 mekanik fünye, Svd Dragunov şarjörü, 3 Hilti ve 3 Hilti ucu, 5 gaz maskesi ve 6 gaz maskesi süzgeci, 3 pil bloğu ve 4 pil, oksijen tüpü, 3 şemsiye, LCD monitör, inverter (UPS), 60 metre görüntü kablosu ele geçirildi."

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