Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bartın'da batan yük gemisinde dalgıçlar tarafından teknik inceleme yapıldı

Bartın'ın İnkumu beldesi açıklarında batan Palau bandıralı kuru yük gemisinde dalgıçlar teknik inceleme yaptı.

Selim Bostancı   | 30.01.2021
Bartın'da batan yük gemisinde dalgıçlar tarafından teknik inceleme yapıldı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı 4 dalgıç tarafından kıyıdan yaklaşık 3 kilometrelik açıkta geminin battığı noktada dalış gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 saat süren dalışta, batma nedenine ilişkin gemide teknik inceleme yapıldı.

İnkumu açıklarında 17 Ocak'ta Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, 3 kişinin cesedi karaya çıkarılmıştı.

Bölgede, gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un kökenlerini araştıran DSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor
Prof. Dr. Sertoğullarından, Şubat'ta Kovid-19 vakalarında artış yaşanabileceği konusunda uyardı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani halkı Kovid-19'un yeni dalgasına karşı uyardı
'Yaşımdan dolayı hastalığın bu kadar ağır geçeceğini düşünmüyordum'
Koronavirüsün neden olduğu ses kısıklığı 'müzikli terapi' ile tedavi edilebiliyor

Benzer haberler

Bartın'da batan yük gemisinde dalgıçlar tarafından teknik inceleme yapıldı

Bartın'da batan yük gemisinde dalgıçlar tarafından teknik inceleme yapıldı

Bartın'da yük gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Beykoz'da makine arızası nedeniyle demir atan kargo gemisi Ahırkapı'ya götürüldü

Beykoz açıklarında sürüklenen gemiyi kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi

Beykoz açıklarında sürüklenen gemiyi kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi
Ketençimen Kayak Merkezinin ilk etabının yüzde 95'i tamamlandı

Ketençimen Kayak Merkezinin ilk etabının yüzde 95'i tamamlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü