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Barış Pınarı bölgesinde EYP imhası sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin başarılı şekilde imha edildiğini bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 16.01.2020
Barış Pınarı bölgesinde EYP imhası sürüyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin başarılı şekilde imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdürdüğü belirtildi.

Faaliyetler esnasında tespit edilen EYP düzeneğinin kahraman Mehmetçik tarafından imha edildiği kaydedildi.

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