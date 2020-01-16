Barış Pınarı bölgesinde EYP imhası sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin başarılı şekilde imha edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin başarılı şekilde imha edildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdürdüğü belirtildi.
Faaliyetler esnasında tespit edilen EYP düzeneğinin kahraman Mehmetçik tarafından imha edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.