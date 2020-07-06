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Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 06.07.2020
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyelilerin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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