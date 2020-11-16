Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı.
Balıkesir
Maden Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bot içerisindeki 27 sığınmacı Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.