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Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Miraç Kaya   | 21.11.2019
Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"İlçemizde depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir sıkıntı söz konusu değil"

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Belediye Başkanı İsmail Avcu, 3,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilçelerinde olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi. 

Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki yapılarla ilgili depreme dayanıklılık konusunu belediye olarak göz önünde bulundurduklarını anlattı.

Avcu, "İlçemizde depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Umarız daha büyük depremlerle karşılaşmayız." dedi. 

Çevre ilçelerden Sındırgı'nın Belediye Başkanı Başkanı Ekrem Yavaş da mal veya can kaybıyla ilgili herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını dile getirdi. 

Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu vurgulayan Yavaş, "Bununla ilçemizde uygun olarak yaşamak için inşaatlarımızı depreme dayanıklı şekilde yapıyoruz. Allah daha beterinden korusun." diye konuştu.

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