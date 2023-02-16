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Yaşam

Depremzede Mehmet Akif Ağaç, Fenerbahçe'nin konuğu oldu

Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli takımın misafiri oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 16.02.2023
Depremzede Mehmet Akif Ağaç, Fenerbahçe'nin konuğu oldu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Ülker Stadı'nı gezen Mehmet Akif, bugün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya gelen Mehmet Akif, Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirip formasını da imzalattı.

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