Depremzede Mehmet Akif Ağaç, Fenerbahçe'nin konuğu oldu
Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli takımın misafiri oldu.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Ülker Stadı'nı gezen Mehmet Akif, bugün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.
Teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya gelen Mehmet Akif, Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirip formasını da imzalattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.