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Bakan Ziya Selçuk'tan Barış Manço'nun doğum gününe özel paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Barış Manço'nun MEB bursuyla dövizsiz özel öğrenci statüsünde Belçika'da öğrenim görürken 27 Kasım 1968'de Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 02.01.2020
Bakan Ziya Selçuk'tan Barış Manço'nun doğum gününe özel paylaşım

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Manço'nun, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla dövizsiz özel öğrenci statüsünde Belçika Liege Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim görürken 27 Kasım 1968'de Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Selçuk, Barış Manço'nun doğum günü olan 2 Ocak'ta Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Türkiye'ye gelmek üzere 17 gün izin istemişsin Milli Eğitim Bakanlığından, keşke hayatta olsan da bütün dünyayı gezebilmen için uzun ve keyifli bir imza atsam. Şad ol Barış Manço, Türkiye hala yediden yetmişe seninle." ifadesini kullandı.

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