Bakan Ziya Selçuk'tan Barış Manço'nun doğum gününe özel paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Barış Manço'nun MEB bursuyla dövizsiz özel öğrenci statüsünde Belçika'da öğrenim görürken 27 Kasım 1968'de Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Manço'nun, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla dövizsiz özel öğrenci statüsünde Belçika Liege Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim görürken 27 Kasım 1968'de Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye’ye gelmek üzere on yedi gün izin istemişsin Milli Eğitim Bakanlığından; keşke hayatta olsan da bütün dünyayı gezebilmen için uzun ve keyifli bir imza atsam... Şad ol Barış Manço, Türkiye hâlâ yediden yetmişe seninle...#barismanco pic.twitter.com/2FFvSqSm75— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 2, 2020
Bakan Selçuk, Barış Manço'nun doğum günü olan 2 Ocak'ta Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Türkiye'ye gelmek üzere 17 gün izin istemişsin Milli Eğitim Bakanlığından, keşke hayatta olsan da bütün dünyayı gezebilmen için uzun ve keyifli bir imza atsam. Şad ol Barış Manço, Türkiye hala yediden yetmişe seninle." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.