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Bakan Soylu: Hakkari'de operasyonda çıkan çatışmada bir terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de operasyonda çıkan çatışmada bir teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Mesut Varol   | 17.10.2020
Bakan Soylu: Hakkari'de operasyonda çıkan çatışmada bir terörist ölü ele geçirildi Fotoğraf: Barış Oral / AA

Hakkari

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de operasyonda çıkan çatışmada bir teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.

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