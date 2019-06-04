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Bakan Selçuk huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Üsküdar'da huzurevini ziyaret etti.

Kübra Kara   | 04.06.2019
Bakan Selçuk huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

İstanbul

Bakan Selçuk’tan huzurevi ziyareti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (solda), Ramazan Bayramı’nın birinci günü Üsküdar’daki Prof. Dr. F. Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek sohbet etti. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Üsküdar'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Selçuk, burada kalan yaşlıların ellerini öperek bayramını kutladı, onlara çiçek ile içerisinde havlu, tülbent ve patik bulunan küçük hediyeler verdi. Huzurevi çalışanlarının da bayramını kutlayan Selçuk, yaşlılarla çay içip sohbet etti.

Selçuk, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün bayrama kavuştuk. Yaşlılarımız bizim için en kıymetlilerimiz. Bayramın ilk günü de ellerini öpmek, onların dualarını almak için buradayız. Yaşlılara 'of' bile dememek gerektiğini öğreten medeniyet ve inancın temsilcileri olarak yaşlılarımızı her zaman ziyaret etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

2019 yılının "Yaşlılar Yılı" olduğunu hatırlatan Selçuk, "Bizim için çok değerliler. Herkese diyoruz ki her an yaşlılarımıza sahip çıkalım. Onların tecrübelerinden edinecek de çok değerli, bizim için örnekler var. Yaşlılarımızın kıymetini bilelim." diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinden Ülkü Çamlıbel de Bakan Selçuk'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepsine dua ediyorum. Bizim geleneğimiz, göreneğimiz bu, büyüklere saygı, ilgi, alaka. Ben son derece mutlu oldum." dedi.

Bakan Selçuk'a Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de eşlik etti.


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