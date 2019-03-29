Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.36
Dolar
5.65
BIST 100
93,393.62
Altın
1,293.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'deki mitingde halka hitap ediyor
logo
Türkiye

Bakan Selçuk, dolmuşta şoför koltuğuna geçti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramankazan'da dolmuş şoförlerinin çay sohbetine katıldı ve duraktaki dolmuşlardan birini kullandı.

Burcu Çalık   | 29.03.2019
Bakan Selçuk, dolmuşta şoför koltuğuna geçti

Ankara

"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki öğretmenler ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile Yaşam Merkezi'ndeki program çıkışı, bahçede toplanan dolmuş şoförlerinin çay davetini kırmadı.

Duraktaki kameriyede dolmuş şoförlerinin sohbetine katılan Selçuk, baba mesleğinin dolmuşçuluk olduğunu, öğrencilik yıllarında bir süre kendisinin de dolmuş ve taksi şoförlüğü yaptığını anlattı.

Bu dönemki anılarını paylaşan, mesleğin sorunlarına hakimiyeti ile şoförleri şaşırtan Bakan Selçuk, "Makam arabasıyla giderken dolmuş görüyorum, durdursam da şuna binsem, direksiyona geçsem diyorum. Samimiyetle söylüyorum arabada gidiyorum, bir durakta 10-15 tane yolcu birikmiş 'şunları alalım' diyorum. Bu öyle bir hastalık yani." diye konuştu.

Sohbette Kahramankazanlı şoförler, istekleri ve çözüm bekleyen sorunlarını Selçuk'a iletti.

Bakan Selçuk, çay sohbetinin ardından dolmuşçularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf çekimi sonrasında duraktaki dolmuşlardan birinin şoför koltuğuna geçen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dolmuş durağının çevresinde kısa bir tur attı. Selçuk, ardından şoförlerle vedalaşarak programına devam etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

MEB'den 'yapay zeka' atağı

MEB'den 'yapay zeka' atağı

Ortaöğretimde ders sayılarına düzenleme geliyor

'Eğitimimiz orta ise ekonomimiz orta olur'

'Okulların yıllık yol haritaları olacak'

'Okulların yıllık yol haritaları olacak'
'Ders sayısı yarıya inince hiçbir öğretmenim boşta kalmayacak'

'Ders sayısı yarıya inince hiçbir öğretmenim boşta kalmayacak'
'Öğretmenlik temsil meselesidir'

'Öğretmenlik temsil meselesidir'