Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim işimiz sadece eğitim sistemini belli bir yola koymak değil, bizim işimiz küresel rekabet."​ dedi.

İSTANBUL

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali başladı.

Açılışın ardından festival alanındaki standları gezerken MEB'in standını da ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, burada AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bakanlık olarak Türkiye'de teknolojinin gelişmesinin kendilerini çok ilgilendirdiğini belirten Selçuk, bu tür teknoloji projelerinde proje ortağı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziya Selçuk, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bilimin teknolojiyle buluştuğu yeri daha çok göstermek, Türkiye'ye bunu yaymak bizi çok mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin bütün kasabalarında, şehirlerinde, metropollerinde bu tür etkinliklerin çok yaygınlaşacağı ve hatta sıradanlaşacağı bir döneme doğru geliyoruz. Çünkü biz dünya ile yarışmak zorundayız. Bizim işimiz sadece eğitim sistemini belli bir yola koymak değil, bizim işimiz küresel rekabet."

Teknoloji üretmenin önemine değinen Selçuk, "Ancak kendi teknolojimizi üretebilirsek tam bağımsız bir ülke olabiliriz." dedi.

TEKNOFEST'in felsefini de oluşturan Milli Teknoloji Hamlesi'nin bunun için hayati ve elzem olduğunu dile getiren Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sorumluluklarının büyük olduğunu vurguladı.

Bugün ilkokula başlayanların 2040 yılında iş hayatına atılacağını ifade eden Selçuk, "Büyük ölçüde yapay zeka marifetiyle robotların hakim olduğu, işlerin yüzde 80'ine yakınını robotların yaptığı bir çağ olacak. Bu çağ aynı zamanda bir müjdeyi de taşıyor. Bizim daha fazla insanlaşmamıza yol açacak. Çünkü eğitim beşeri, insan yapan süreçtir. Biz daha fazla insanlaşmak için daha fazla bilime, sanata ihtiyaç duyuyoruz. Bu açıdan da gelecekten ümitliyiz. Özellikle Tuz Gölü'ndeki roket yarışmalarını yakından takip ettim, aralarında Milli Eğitim'den öğrencilerin, yavrularımın yer alması çok anlamlıydı." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Selçuk, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.