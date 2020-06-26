Euro
7.70
Dolar
6.85
BIST 100
115,216.40
Altın
1,762.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de belediye başkanlarıyla bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Türkiye

Bakan Kurum: Bursa'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi.

Şahin Oktay   | 26.06.2020
Bakan Kurum: Bursa'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Kocaeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi.

Kurum, Dilovası'ndaki Kömürcüler OSB'nin taşınma sürecine ilişkin "Yeni bir planlama yaparak Tavşancıl'ın üstünde hem Kömürcüler OSB'nin olduğu alanda hem de diğer alanda kamulaştırma sürecini başlattık. Dilovası'na yakışır, Kocaeli'ye yakışır, insanımıza ve vatandaşımıza yakışır yeni bir şehircilik örneği ortaya koyacak çalışmayı başlatıyoruz." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini geçti
Türkiye’nin virüslerle mücadelesinde robotlu dönem başlıyor
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Benzer haberler

Bakan Kurum: Bursa'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Bakan Kurum: Bursa'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Bakan Kurum: Selden zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız

'Bursa'daki selde zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik'