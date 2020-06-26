Bakan Kurum: Bursa'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi.
Kocaeli
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi.
Kurum, Dilovası'ndaki Kömürcüler OSB'nin taşınma sürecine ilişkin "Yeni bir planlama yaparak Tavşancıl'ın üstünde hem Kömürcüler OSB'nin olduğu alanda hem de diğer alanda kamulaştırma sürecini başlattık. Dilovası'na yakışır, Kocaeli'ye yakışır, insanımıza ve vatandaşımıza yakışır yeni bir şehircilik örneği ortaya koyacak çalışmayı başlatıyoruz." dedi.
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