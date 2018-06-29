Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "İttifak oluşurken ne hükümet pazarlığı ne bakanlık pazarlığı yapıldı çünkü mesele önce vatan. Eğer vatan yoksa bayrak dalgalanmıyorsa ezan okunamıyorsa gerisinin ne önemi var." dedi.

KAYSERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığını ve ilçe halkını ziyaret etti.

Burada konuşan Özhaseki, Türkiye'nin son yüzyıldaki en önemli seçiminden zaferle çıktıklarını belirtti.

AK Parti'nin MHP ile ittifak yapmasını eleştirenlere cevap veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Seçimlerden önce MHP ile bir ittifak kurduk. Biz MHP ile ayrı partileriz, ayrı çatılarımız var, ayrı amblemlerimiz var ama güzel bir söz var, 'Mesele vatansa gerisi teferruattır.' Olay resmen buraya geldi. Yıllardır ülke olarak PKK diye bir örgütle mücadele ediyoruz. Bu örgüt öyle şımardı ki çukurlar kazıp öz yönetim ilan edip devlet kurmaya kalktılar. Daha sonra hangi ülkenin kucağına oturduğunu bildiğiniz bir FETÖ belası çıktı. Başımızda bu kadar terör örgütü varken MHP ile kol kola girdik, BBP de yanımıza geldi, beraberce bir ittifak oluşturduk. İttifak oluşurken ne hükümet pazarlığı ne bakanlık pazarlığı yapıldı çünkü mesele önce vatan. Eğer vatan yoksa bayrak dalgalanmıyorsa ezan okunamıyorsa gerisinin ne önemi var."

Millet İttifakı'na da eleştiriler yönelten Özhaseki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karşı tarafta da PKK'ya FETÖ'ye bir cümle bile söylemeyen adamlar var. Bunlara bir cümle söylemedikleri gibi bir de şirinlik gösterisi yapıyorlardı çünkü kendilerinin belli olan oylarını ikinci turda bu örgütlerin oylarıyla yukarılara çekmek istiyorlardı. Hatta dindar insanlara bile şirin görünmeye çalıştılar. Zamanında 411 milletvekili, 'Başörtüsü serbest olsun.' diye el kaldırdığında Anayasa Mahkemesine dilekçe verip 'Yasaklayın bu başörtüsünü.' diyenler, kız kardeşlerini televizyonlara çıkarıp 'Bakın benim ablam da başörtülü.' demeye başladı. Törenlerde Kur'an okutmaya başladılar. 'Her gün cumaya gidiyoruz.' demeye başladılar. Allah hidayette daim etsin. Sonuna kadar her gün cuma kılsınlar, namaz kılsınlar inşallah. Eşleri de başörtülü olsun, dinini de yaşasınlar, büyük mutluluk duyarız. Bundan sonra böyle olmaları için dua ediyoruz."

Daha sonra AK Parti İncesu İlçe Başkanlığına ziyarette bulunan Bakan Özhaseki, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Muhabir: Sercan Küçükşahin