Bakan Kasapoğlu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi.

Bakan Kasapoğlu'nu fuar alanına gelişinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran karşıladı. ATO standında bir süre dinlenen Kasapoğlu daha sonra stantları tek tek gezerek, yetkililerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının standında incelemelerde bulundu. Gençlik Merkezleri'nde bulunan gençlerle bir araya gelen, onların yaptıkları teknolojik malzemeleri de inceleyen Kasapoğlu, daha sonra fuar alanındaki diğer stantları ziyaret etti.

Kasapoğlu, "Kod Adı 2023" projesi kapsamında robotik kodlama eğitimi alan Aksaray Gençlik Merkezi'ndeki gençlerin, yazılım ve tasarımlarını yaptıkları robotların mücadele ettiği maçı da bir süre izleyerek öğrencilere başarılar diledi.

Stantları gezerken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile karşılaşan Bakan Kasapoğlu, kısa bir süre Kurum ile sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ve ATO Başkanı Gürsel Baran da Kasapoğlu'nun stantları ziyareti sırasında eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyareti sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmayarak objektiflere poz verdi. Bakan ayrıca gezdiği stantlardaki yetkililerle de fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar