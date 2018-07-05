Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çocuklara yönelik istismar suçunu işleyenlere idam talebine ilişkin "Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz." dedi.

KONYA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işleyenlere idam talebine ilişkin, "Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz. Hiç merak etmeyin." dedi.

59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılmak için Konya'ya gelen Yılmaz, program öncesi Konya Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyetle birtakım ziyaretlerde bulundu.

Çeltik ilçesindeki Çeltik Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, önemli bir seçimin geride kaldığını söyledi.

Yılmaz, seçim sürecinde milletin önüne Cumhur İttifakı'yla çıktıklarını belirterek, "Bu aziz millet, yüzde 86 gibi bir katılım, Avrupa ülkelerinin hiçbirinde görülmeyecek bir katılım gösterdi. Bu, milletin demokrasiye olan tutkusunu, sevdasını, problemlerde çözümün demokraside olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Meclis'te her kesimin temsil edildiğini dile getiren Yılmaz, "Daha önce 'Türkiye üzerine söz söyleyeceğim' diyenlerin hepsine parlamentoda temsil imkanı verildi. Güzel bir sözü var Azerbaycanlı kardeşlerimizin, 'Halkın gözü terazidir' diye. Bu terazide bize hak ettiğimizi veren aziz milletimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hükümeti kurma görevinin, millet tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verildiğini hatırlatan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok büyük bir oy oranıyla destekleyen vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Yılmaz, milletin desteğiyle Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu dönem, istikrar ve güvenin Türkiye'de kurumsallaşacağı, kalıcı hale, sürdürülebilir hale geleceği dönemdir. Bu bakımdan Cumhurbaşkanının önünü açacak, engelleri kaldıracak, yardımcı olacak, Türkiye'nin yarınını bugünden, bugünü de dünden daha iyi yapmak için sayın Cumhurbaşkanımızın yolunu açacak, ilerleyeceği yolda destek verecek Cumhur İttifakı hamdolsun büyük bir çoğunluğu aldı."

"Türkiye'nin ufku açıldı"

Milletin 15 Temmuz'da gösterdiği ferasetin 24 Haziran'da sandığa yansıdığını vurgulayan Yılmaz, seçim sonuçlarının demokrasiyi güçlendirdiğini aktardı.

Yılmaz, seçim öncesi ekonomiyle ilgili bazı endişelerin gündeme geldiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu aziz millet, bütün bu belirsizliklere son verdi. Yatırım ortamı üzerinde bir sis vardı. Bu sisi de millet oylarıyla dağıttı. 70'li yıllardan 2003 yılına kadar Türkiye'ye doğrudan gelen yabancı sermaye miktarı 15 milyar dolar. 2003'ten bugüne kadar gelen 190 milyar dolar. Dolayısıyla biz sadece Türkiye'deki insanımıza güven ve istikrar sağlamadık, aynı zamanda ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancılara da 'Türkiye güvenli limandır, Türkiye'de senin hakkın, hukukun ihlal edilmez. Türkiye'de yatırım yap, yatırımının karşılığını alırsın' dediğimizde, 190 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Dolayısıyla bu oylama sonucuyla birlikte Türkiye'nin ufku açıldı."

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işleyenlere idam talebi

Yılmaz, AK Parti hükümetlerinin, kendilerinden önceki 80 yılda yapılan hizmetin 3 katından fazlasını 16 yılda yaptığını, millete hizmete hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Yılmaz, konuşmasının ardından vatandaşların, çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işleyenlere idam talebi üzerine, "Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz. Hiç merak etmeyin." ifadesini kullandı.

Muhabir: Melike Kınacı