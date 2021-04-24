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Türkiye

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gökhan Varan   | 24.04.2021
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü Fotoğraf: Cem Özdel - Anadolu Ajansı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Bayramov, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yaptığı açıklamaya ilişkin, Türkiye'ye olan desteklerini yineledi ve tarihin çarpıtılarak yeniden yazılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.


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